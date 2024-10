Nach gutem Saisonstart: Marescas Rat an Sancho

Enzo Maresca ist mit dem Saisonstart von Neuzugang Jadon Sancho beim FC Chelsea zufrieden. Gegenüber Medienvertretern lobte der Blues-Trainer den 24-Jährigen: „Jadon macht seine Sache gut. Er muss so weitermachen und jeden Tag hart arbeiten. Ich wusste, dass er uns ganz sicher helfen wird. Wir glauben wirklich, dass er ein besonderer Spieler ist. Aber er kann das nur beweisen, indem er jeden Tag hart arbeitet, nie zufrieden ist und immer ehrgeizig bleibt. Er muss immer mehr und mehr wollen.“

In den letzten Zügen des Sommertransferfensters wechselte der Dribbelkünstler auf Leihbasis inklusive an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht von Manchester United nach London. Beim Conference League-Teilnehmer gehört Sancho schon jetzt zum Stammpersonal und stand in den vergangenen drei Spielen immer in der Startelf. Bislang konnte der ehemalige Dortmunder drei Assists beisteuern, auf sein erstes Tor wartet er noch. Die nächste Chance bietet sich im heutigen Topspiel gegen den FC Liverpool (17:30 Uhr).