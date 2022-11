Rose gibt Verletzungsupdate bei Werner

Es besteht Hoffnung, dass die Verletzung, die Timo Werner sich im Champions League-Spiel von RB Leipzig gegen Shakthar Donetsk zuzog, nicht ganz so schlimm ist. Marco Rose erklärte nach dem 4:1-Erfolg seiner Mannschaft: „Er hat beim Auftreten Schmerzen gehabt. Es muss noch genauer untersucht werden. Der Doc sagt, es scheint nichts Wildes zu sein.“ Eine abschließende Diagnose steht jedoch noch aus.

Der Stürmer musste in der Partie frühzeitig ausgewechselt werden. Ein harter Zweikampf mit Taras Stepanenko führte dazu, dass Werner eine Blessur am linken Knöchel davontrug und in der 19. Spielminute durch Emil Forsberg ersetzt wurde.