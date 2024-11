Tah-Berater: „Fehler“ von Leverkusen & Bayerns „gute Chancen“

Auch wenn es um Jonathan Tah und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern etwas ruhiger geworden ist, scheint das Thema längst noch nicht vom Tisch zu sein. Der Vertrag des Innenverteidigers bei Bayer Leverkusen läuft aus und die Zeichen beim 28-Jährigen stehen weiterhin auf Abschied. Der Zuschlag könnte diesmal mit einem Jahr Verzögerung an die Münchner gehen.

Tah-Agent Pini Zahavi äußerte sich dazu in der ‚Welt am Sonntag‘ und hat wenig Verständnis für das Vorgehen der Verantwortlichen beim amtierenden deutschen Meister: „Wir haben versucht, Tah in diesem Sommer zu transferieren. Leider hat Leverkusen zu viel Geld verlangt. Die Idee war, zum FC Bayern zu gehen, der Verein wollte ihn unbedingt holen. Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler.“

Aus den Worten des Star-Beraters lässt sich ohne viel Fantasie herauslesen, dass ein Verbleib des Nationalspielers in Leverkusen mittlerweile ausgeschlossen ist. Berichten zufolge buhlen mehrere internationale Topklubs um den 1,95 Meter großen Rechtsfuß. Das bestätigt auch Zahavi: „Jetzt ist die Situation sehr einfach: Jonathan wird im nächsten Sommer zu einem großen Verein gehen.“ Den Bayern rechnet Zahavi auch weiterhin „sehr gute Chancen“ auf eine Verpflichtung von Tah ein. Dafür benötigt es diesmal auch keine Einigung mit Leverkusen.