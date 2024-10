United: Ten Hags Botschaft an die Kritiker

Erik ten Hag hat nach Manchester Uniteds wildem 3:3 gegen den FC Porto Stellung zu seiner Situation bezogen. „Wir sind in einem Prozess, nur Geduld“, sagte der Niederländer am Rande der Europa League-Partie am gestrigen Abend. Und weiter: „Rechnet nicht jetzt, sondern am Saisonende mit uns ab.“

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Fans, Medien und Klubverantwortliche bereits viel Geduld mit ten Hag aufgebracht haben, schließlich geht der 54-Jährige bereits in seine dritte Saison bei den Red Devils. In der Premier League holte United nur sieben Punkte aus den ersten sechs Partien, in der Europa League zwei Punkte aus zwei Spielen. Entsprechend kochten zuletzt die Trennungsgerüchte hoch.