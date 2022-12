Abnehmer gefunden: VfB verleiht Klimowicz erneut

Nur 117 Zweitligaminuten sammelte Mateo Klimowicz seit seiner September-Ankunft bei Arminia Bielefeld. Die glücklose und eigentlich bis zum Sommer datierte Leihe will der VfB Stuttgart abbrechen, das kündigen die Verantwortlichen seit Wochen an. Ein neuer Klub ist nun gefunden.

Übereinstimmenden Medienberichten aus Mexiko zufolge geht es zum Erstligisten Atlético de San Luis, der am 7. Januar das erste Spiel der neuen Saison bestreiten wird. Laut ‚Súper Deportivo‘ wird Klimowicz für ein Jahr ausgeliehen, zudem gebe es eine Kaufoption über drei Millionen Euro.

Schon am heutigen Mittwoch werde der 22-jährige Offensivspieler zur Vertragsunterschrift in Mexiko erwartet. Um letzte Details kümmere sich zur Stunde Klimowiczs Berater. In Stuttgart steht der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler mit Wurzeln in Argentinien noch bis 2025 unter Vertrag.