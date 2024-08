Polter stürmt weiter in Liga zwei

Sebastian Polter hat einen neuen Klub im deutschen Unterhaus. Der 33-jährige Mittelstürmer schließt sich Eintracht Braunschweig an und unterschreibt einen bis 2026 gültigen Vertrag. Polter wechselt ablösefrei nach Niedersachsen, sein Arbeitspapier beim FC Schalke wurde kürzlich einvernehmlich aufgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Sebastian bekommen wir eine richtige Sturmkante, einen echten Typen mit viel Erfahrung und nachgewiesenen Torjägerqualitäten. Er soll genau diese Dinge und seine emotionale, mitreißende Art bei uns einbringen“, sagt Braunschweigs Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel. Polter kündigt an: „Ich will mit anpacken, damit die Eintracht ihre Saisonziele erreicht. Ich werde alles, was ich habe, einbringen, möchte Tore schießen und der Mannschaft helfen.“