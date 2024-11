Posse um Mbappé: Auch der Verbandspräsident äußert sich

Die Nicht-Nominierung von Kylian Mbappé schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt äußert sich auch der Präsident des französischen Fußballverbandes, Philippe Diallo, der in einem Interview mit der Zeitung ‚Le Parisien‘ den Kapitän verteidigt. In Mbappés Abwesenheit werde N’Golo Kanté die Kapitänsbinde bei den Franzosen übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kylian liebt die französische Nationalmannschaft, er respektiert das Trikot. Mein Wunsch ist, dass er so schnell wie möglich an seinen Platz zurückkehrt – die Spitze der Nationalmannschaft“, so Diallo. Mbappé war bereits bei den vergangenen Länderspielen nicht Teil des französischen Kaders, auch diesmal wurde er von Trainer Didier Dechamps nicht nominiert. In Frankreich wird der 25-jährige Angreifer von Real Madrid, der sich in einem sportlichen Tief befindet, derzeit viel kritisiert.