Neuer Verein: Hinteregger feiert Profi-Comeback

Als sich Martin Hinteregger 2022 dazu entschloss, die Fußballschuhe im Profibereich an den Nagel zu hängen, war die Verwunderung groß. Schließlich war Hinti zu diesem Zeitpunkt erst 29 Jahre alt, im besten Fußballer-Alter also. Noch dazu war er Leistungsträger und Stammkraft bei Eintracht Frankfurt. Dort gewann er im gleichen Jahr sensationell die Europa League. Das Profi-Leben wurde ihm zu viel, weiter gekickt hat er lediglich in seiner Heimat in Österreich als Spielertrainer bei der SGA Stirnitz, einem Amateurverein.

Nun kehrt der heute 32-Jährige auf die große Bühne zurück. Wie der SK Austria Klagenfurt bekanntgibt, konnte der Österreicher von einem Comeback überzeugt werden und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Seit Tagen liefen die Gespräche, nun wurde eine Einigung gefunden. Austria Klagenfurt hilft der Coup sehr weiter, aktuell hat man aufgrund von Verletzungsproblemen nur zwei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Bis zum 1. Januar 2025 müssen sich Hinteregger und Verein allerdings noch gedulden, durch sein Engagement in Stirnitz gelten für ihn ebenfalls die Transferphasen.

Hinteregger betont, dass er während seiner Auszeit neue Kraft getankt hat und es noch einmal wissen will: „Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen.“

Hinteregger polarisiert

Auf dem Platz sind seine Qualitäten unbestritten, abseits davon sorgte der Verteidiger immer wieder für Aufsehen. Zuletzt hatte er einen Fan geschubst, was ihm vier Spiele Sperre einbrachte. Die Strafe hat Hinti bereits abgesessen, ad acta gelegt ist der Vorfall trotzdem nicht. Der betroffene Fan hat Anzeige erstattet, weshalb nun ein Strafverfahren auf Hinteregger wartet.

Zu seiner Zeit in Frankfurt wurde ihm Nähe zu einem rechtspopulistischen Politiker aus Österreich nachgesagt, davon distanzierte sich der Linksfuß jedoch. In Klagenfurt wird man hoffen, dass die sportlichen Leistungen von Hinteregger im Vordergrund stehen werden.