Neuer Abwehrallrounder für Inter

Inter Mailand hat für die Abwehr eine Allzweckwaffe an der Angel. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, drängen die Nerazzurri auf die Verpflichtung von Juan Cabal. Der 23-jährige Kolumbianer von Hellas Verona ist für Inter aufgrund seiner Einsatzmöglichkeiten als Links- sowie Innenverteidiger äußerst interessant als Backup für die beiden Stammkräfte Federico Dimarco (26) und Alessandro Bastoni (25). Das Preisschild für Cabal liegt bei rund acht Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge hat neben Inter auch Juventus Turin die Fühler ausgestreckt, weswegen die Mailänder in dieser Woche aufs Gaspedal drücken wollen. Für Verona bestritt Cabal in der vergangenen Saison 22 Pflichtspiele. 2022 war der Linksfuß für 3,5 Millionen Euro aus Kolumbien in die Serie A gewechselt.