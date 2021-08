Lautaro vor Verlängerung bei Inter – das Ende einer Saga?

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal und zuletzt auch Tottenham Hotspur. Die Liste der Klubs, die in den vergangenen Monaten an einer Verpflichtung von Lautaro Martínez arbeiteten, ist lang. Die Welle an Spekulationen über einen Abgang dürfte allerdings bald abebben.

Der Argentinier steht laut Informationen von ‚Sky Italia‘ kurz vor der Vertragsverlängerung mit den Nerazzurri. Lautaros Berater sei heute in Mailand eingetroffen, um die Gespräche mit den Verantwortlichen von Inter zu beginnen. Die erste Gesprächsrunde, die bereits zuvor stattfand, soll vielversprechend gelaufen sein.

Die Zahlen & das Ende der Saga

Dem Bericht zufolge bieten die Mailänder Lautaro einen Vertrag bis 2026 an. Sein derzeitiger Arbeitsvertrag läuft nur noch bis 2023. Zusätzlich sollen die starken Leistungen des Nationalspielers mit einer Gehaltserhöhung belohnt werden. Eine Verlängerung würde das Gehalt auf sechs Millionen Euro pro Jahr anheben.

Für die finanziell angeschlagenen Mailänder ein wirtschaftlicher Kraftakt. Nach dem Abgang von Torjäger Romelu Lukaku (28) zum FC Chelsea will man bei Inter aber nicht auch noch den zweiten Angreifer verlieren, der den Klub in der vergangenen Saison zum Titel geschossen hat.

Sobald Lautaro seine Unterschrift gesetzt hat, endet eine Saga. Das Geplänkel um eine mögliche Verlängerung hält sich mindestens schon so lange in den Medien wie die Berichte über einen potenziellen Abgang.