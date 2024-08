Sildillia-Poker: Freiburg schießt gegen OM

Den Verantwortlichen des SC Freiburg missfällt das Gebaren von Olympique Marseille im Transferpoker um Kiliann Sildillia. Sportdirektor Klemens Hartenbach erklärt dem ‚kicker‘: „Ich möchte nicht das generelle Vorgehen anderer Vereine hinsichtlich Transfers bewerten, aber wenn ich sehe, wie Marseille insgesamt in diesem Sommer auf dem Transfermarkt agiert, wundert es mich schon ein wenig, wie inkonsequent sie im Fall von Kiliann Sildillia vorgehen.“ Der 59-Jährige spielt damit auf die bisherigen Transferausgaben von OM an, das in diesem Sommer bereits rund 85 Millionen Euro für Neuzugänge ausgab.

Für Sildillia ist dem Bericht zufolge nur ein Angebot aus Marseille eingegangen, das aus Freiburger Sicht viel zu niedrig angesetzt ist. Seitdem kommunizieren die Klubs nicht mehr. Hartenbach wundere sich nun, dass Marseille beim Rechtsverteidiger versucht, „einem Spieler den Kopf zu verdrehen“, gleichzeitig aber nicht bereit sei, „einen adäquaten Preis zu bezahlen. Das wirft für mich schon die Frage auf, mit wie viel Überzeugung sie Kiliann tatsächlich überhaupt verpflichten wollen.“