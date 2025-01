Verteidiger im Visier: Kommen sich Bayer und der BVB in die Quere?

Trainer Xabi Alonso dürfte ein Schock durch die Glieder gefahren sein, als ihm die Diagnose von Jeanuël Belocian mitgeteilt wurde. Aufgrund eines Kreuzbandrisses wird der 19-Jährige in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Dabei wird gerade in den kommenden Wochen durch die Dreifachbelastung jeder Spieler benötigt. Logisch, dass man unter dem Bayer-Kreuz deswegen auf der Suche nach Verstärkung ist.

Ein Kandidat hat man in Mario Hermoso von der AS Rom ausgemacht. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, haben die beiden Vereine Gespräche über einen Transfer des Spaniers gestartet. Allerdings ist die Werkself beim Werben um Hermoso nicht alleine. Auch Borussia Dortmund und Olympique Marseille haben den 29-Jährigen demnach auf dem Zettel.

Am Phönixsee herrscht ebenfalls Notstand in der Innenverteidigung, in der Hinrunde wurden die Borussen von zahlreichen Verletzungen in der Defensive heimgesucht. Bei der Roma steht der Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag, unangefochtener Stammspieler ist er jedoch nicht, eine Situation, die sich Bayer und der BVB nun zunutze machen könnten.