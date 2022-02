Medien: Flamengo arbeitet an Éverton-Transfer

Éverton könnte sein Abenteuer in Europa wohl bald beenden. Wie das brasilianische Onlineportal ‚UOL‘ berichtet, will Flamengo Rio de Janeiro den Offensivspieler zurück nach Brasilien lotsen. Mit Benfica Lissabon sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Das Angebot der Brasilianer beläuft sich auf 13 Millionen Euro für 70 Prozent der Transferrechte. In den kommenden Tagen ist ein Verhandlungsgipfel in Lissabon geplant.

Éverton war 2020 für 20 Millionen Euro von Grêmio Porto Alegre gekommen, konnte die Ablöse aber nie endgültig rechtfertigen. In der laufenden Saison kommt der Dribbler bei 31 Einsätzen auf lediglich sechs Tore. Eine Leihe soll weder für Flamengo noch für Benfica eine Rolle spielen.