Bericht: BVB entscheidet sich für Rose-Verbleib

Nicht zuletzt die teils unglücklichen Aussagen von Sebastian Kehl ließen ein kleines Fragezeichen hinter der Zukunft von Marco Rose. Auch intern soll es Zweifel gegeben haben an Borussia Dortmunds Trainer, die finale Entscheidung wurde an das Saisonende verschoben.

Das Pendel ist nun zugunsten von Rose ausgeschlagen, berichtet die ‚Bild‘ am heutigen Montag. Der 45-Jährige bekomme „seine zweite Chance“. In den kommenden Tagen trifft sich Rose mit Kehl, Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc.

„Schonungslos“, so die ‚Bild‘, soll dabei die Saison aufgearbeitet werden, die Erwartungen an Rose deutlich formuliert werden. Zwar holte der BVB-Coach in seinem ersten Jahr die Vizemeisterschaft, in DFB-Pokal, Champions League und Europa League war aber viel zu früh Schluss.