BVB: Zweifel an Rose bleiben – Entscheidung steht aus

„Davon gehe ich heute aus.“ Ein Satz mit gehörig Sprengkraft, den Borussia Dortmunds designierter Sportdirektor Sebastian Kehl da am vergangenen Samstag fallen ließ. Vorangegangen war die Frage, ob Marco Rose auch in der kommenden Saison BVB-Trainer sein werde. Sofort gingen die Spekulationen los.

Einen Tag später relativierte Kehl seine Aussage zwar („total unglücklich formuliert“), doch auch das ändert nichts an der Tatsache, dass Rose nicht komplett unumstritten bleibt. Die ‚Bild‘ etwa beharrt darauf, dass „die Dortmund-Bosse nicht vollkommen von Rose überzeugt“ sind.

Entscheidende Saisonanalyse

Deshalb sollte sich der Übungsleiter seiner Sache auch nicht zu sicher sein, solange er nicht die Saisonanalyse von Kehl, dessen scheidenden Amtsvorgänger Michael Zorc, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Berater Matthias Sammer überstanden hat. Die Runde tagt wie jedes Jahr nach dem letzten Pflichtspiel. Das ist für den BVB diesmal die Auswärtspartie gegen Hertha BSC am kommenden Samstag.

Dann kommt schonungslos alles auf dem Tisch, was gut und vor allem was schlecht gelaufen ist in dieser durchwachsenen Dortmunder Spielzeit. Es würde zwar überraschen, ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass sich die BVB-Granden am Ende dieser Tagung gegen einen Rose-Verbleib entscheiden.