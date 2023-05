Real will „sensationellen Doppelschlag“ | Pulisic in die Türkei?

Mbappé on top?

Es wird heißer und heißer zwischen Jude Bellingham und Real Madrid. Spieler und Verein sind sich weitestgehend einig, nun hängt alles am Go von Borussia Dortmund. Bei einer Ablöse zwischen 120 und 150 Millionen Euro sollten die Schwarz-Gelben dem Engländer grünes Licht erteilen. Wo auch immer in diesem Spektrum der Gesamtbetrag landen wird, der immer noch erst 19-Jährige würde zum teuersten Transfer der königlichen Vereinsgeschichte avancieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur ein Mega-Transfer scheint Real aber nicht zu reichen. Die Madrilenen planen einen „sensationellen Doppelschlag“, so die heutige Schlagzeile des ‚Telegraph‘. Demzufolge soll neben Bellingham auch Kylian Mbappé eine neue galaktische Ära prägen. Real glaube nach mehreren vergeblichen Transferversuchen wieder fest an die Chance, den französischen Superstürmer, der bei Paris St. Germain auf die nächste enttäuschende Saison zurückblickt, von einem Wechsel überzeugen zu können. Ob auch PSG gesprächsbereit sein wird, sei mal dahingestellt.

Lese-Tipp

Chelsea: Kovacic-Abgang besiegelt

Gala will Pulisic

Juan Mata, Mauro Icardi, Nicolò Zaniolo, Dries Mertens – Galatasaray hat in den vergangenen Transferperioden reichlich Prominenz nach Istanbul gelockt. Das soll offenbar auch die Transferagenda des kommenden Sommers sein. „Der nächste Weltstar für Galatasaray“, titelt die türkische Zeitung ‚Sabah‘ in großen Lettern. Gemeint ist Christian Pulisic, einst ausgebildet bei Borussia Dortmund und jetzt beim FC Chelsea in der Karriere-Sackgasse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knieprobleme und etliche Kurzeinsätze prägen die Saison des US-Amerikaners bei den Blues. Fraglich, ob Pulisic an der Stamford Bridge noch glücklich wird. So scheint Gala seine Chance zu wittern und will sich erneut um den Flügelstürmer bemühen. Schon im Winter soll der Klub vom Bosporus am 24-Jährigen Interesse gezeigt haben.

„Herrliches Inter“

Im gestrigen zweiten Champions League-Halbfinale hat Inter Mailand exzellent vorgelegt und den AC im gemeinsamen Stadion San Siro abblitzen lassen. Nach dem 2:0 stehen die Nerazzurri mit einem Bein im Halbfinale. „Inter fliegt“, so die Schlagzeile der ‚Gazzetta dello Sport‘. ‚Tuttosport‘ schreibt von „zwei Sprüngen Richtung Finale“. Der ‚Corriere dello Sport‘ sah eine „herrliche“ Leistung der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi.