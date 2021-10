Brazzo witzelt: „Morgen rufe ich Haalands Berater an“

Hasan Salihamidzic war offenbar angetan von Erling Haalands Doppelpack beim 4:2-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund im März. Die ‚Bild‘ zitiert den Sportvorstand der Münchner aus einer ‚Amazon‘-Doku: „Wie gut ist denn der Haaland? Das ist ja eine Maschine, Alter. Morgen rufe ich den Berater an.“ Worte, die während des Spiels in Richtung Teammanagerin Kathleen Krüger gingen.

Anschließend stellt Brazzo in ‚FC Bayern – Behind the Legend‘ aber auch klar: „Auf der Bank muss auch mal ein Spaß dabei sein.“ Dennoch: Dass die Bayern an Haaland interessiert sind, ist kein Geheimnis mehr. „60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure“, sagte Salihamidzic im Sommer bei ‚Sport1‘. Die 21-jährige Tormaschine ist noch bis 2024 an den BVB gebunden, vieles spricht für einen Abschied im Sommer. Zahlreiche weitere Topklubs sind an Haaland dran.