Hertha: Pekariks Präferenz

Rechtsverteidiger Peter Pekarik (37) ist bereit für eine weitere Saison bei Hertha BSC. „Ich spüre mental und körperlich keine Erschöpfung, habe Kraft und Lust, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen. Deshalb glaube ich, dass noch weitere fußballerische Herausforderungen vor mir liegen“, so der slowakische EM-Teilnehmer gegenüber der ‚Bild‘, „natürlich würde ich sehr gerne bei Hertha weitermachen, denn dieser Verein ist mir in zwölf Jahren ans Herz gewachsen.“

Der seit Montag offiziell vertragslose Pekarik führt aus: „Wir haben vor dem Turnier mit der Hertha-Führung vereinbart, dass wir uns nach der EM zusammensetzen und die nächsten Schritte besprechen werden.“ Am vergangenen Sonntag scheiterten seine Slowaken denkbar knapp an England (1:2 n.V.). Jetzt wird der Routinier erst einmal ein paar Tage Urlaub machen und dann wird sich zeigen, ob nach zwölf Jahren in Berlin eine weitere Saison hinzukommt.