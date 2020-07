KSC bindet Hanek

Der Karlsruher SC verlängert den Vertrag mit Janis Hanek (21) um ein weiteres Jahr. Wie die Badener offiziell vermelden, läuft das Arbeitspapier des verletzungsgebeutelten Mittelfeldspielers nun bis 2021.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Janis hat bei uns den Schritt zum Profifußballer gemacht und ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Leider wurde er durch mehrere Verletzungen in den letzten Monaten zurückgeworfen. Es ist uns sehr wichtig, ihm auch in der für ihn jetzt schwierigen Zeit zur Seite zu stehen“, sagt Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer.