Ginter-Zukunft: Konkurrenz für Inter

Matthias Ginter hat auf der Suche nach einem neuen Klub auch die Gelegenheit, in La Liga anzuheuern. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, „soll ein spanischer Verein sehr, sehr eng“ am deutschen Nationalspieler dran sein. Alle drei Großklubs wurden in der Vergangenheit schonmal mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht. Favorit auf die Verpflichtung bleibe aber Inter Mailand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ginters Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung ist mittlerweile ausgeschlossen. Entsprechend ist der Innenverteidiger im Sommer zum Nulltarif zu haben. Geht es nach der Borussia, wechselt Ginter noch im Winter für eine kleine Ablöse. Ob sich ein Käufer findet, ist aber unklar. Auch das neureiche Newcastle United soll interessiert sein.