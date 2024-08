Nächster Leistungsträger weg: Fortuna verliert Tanaka

Ao Tanaka kehrt Fortuna Düsseldorf den Rücken und wechselt zu Leeds United. Der 25-jährige Spielgestalter unterzeichnet dem Vernehmen nach ein Arbeitspapier bis 2028. Die Fortuna kassiert, da der Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, nur einen kleinen Obolus in Höhe von vier Millionen Euro.

Tanaka ist nach Christos Tzolis (22/FC Brügge) und Yannik Engelhardt (23/Como 1907) der dritte Leistungsträger, der die Fortuna in diesem Sommer verlässt. Auch dank des Japaners schaffte es Düsseldorf in der vergangenen Saison bis auf den dritten Platz in der zweiten Liga, musste sich in der Relegation aber auf tragische Weise dem VfL Bochum geschlagen geben (8:9 n.E.).