Erneuter Eingriff: Isco monatelang raus

Betis Sevilla wird eine Weile ohne Isco auskommen müssen. Wie die Andalusier mitteilen, muss sich der 32-jährige Kreativspieler erneut einer Operation unterziehen. Bei Tests sei eine „mangelnde Konsolidierung des Frakturkallus und die Bildung fester Knochenbrücken“ festgestellt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Klub gibt zwar keine Ausfallzeit an und will diesbezüglich auf die Ergebnisse des Eingriffs warten, das Portal ‚Relevo‘ spekuliert auf einen monatelangen Ausfall des Mittelfeldspielers. Sechs bis acht Wochen Pause plus die Zeit, die Isco benötigen wird, um seine Fitness wiederzuerlangen.