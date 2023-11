FC Bayern: Pavlovic unterschreibt ersten Profivertrag

Nur wenige Tage nach seinem Bundesliga-Debüt darf sich Aleksandar Pavlovic über seinen ersten Profikontrakt freuen. Wie der FC Bayern München offiziell vermeldet, unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler bis 2027. Der ursprüngliche Ausbildungsvertrag des Youngsters wäre im Sommer ausgelaufen.

Vorstandsvorsitzender Jan-Christan Dreesen erklärt: „Wir freuen uns sehr für Aleksandar Pavlovic, der in nur wenigen Tagen gleich zwei Premieren gefeiert hat: Erst sein Bundesligadebüt, nun sein erster Profivertrag. Als echter Münchner hat er es in die erste Mannschaft des FC Bayern geschafft – unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden, und uns im Klub geht es genauso. Auch sein Weg soll Vorbild sein für unsere Talente: Ihr könnt es über den Campus bis nach oben schaffen.“

Pavlovic selbst zeigt sich zufrieden: „Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Vielen Dank an alle, die mich am FC Bayern Campus unterstützt haben. Ich möchte in jedem Training dazulernen und werde weiter hart an mir arbeiten.“

Beim 8:0-Kantersieg der Bayern über Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende stand der 19-jährige Sechser zum ersten Mal für die A-Mannschaft auf dem Rasen. Seit 2011 streift sich der gebürtige Münchner mit serbischen Wurzeln das Trikot des Rekordmeisters über und durchlief dabei die verschiedenen Junioren-Mannschaften. Nun geht der Rechtsfuß den nächsten Schritt auf der Karriereleiter.