BVB: Schlechte Kunde von Malen & Adeyemi

Borussia Dortmund droht für das Champions League-Spiel am Dienstag (21 Uhr) bei der PSV Eindhoven der Ausfall von Donyell Malen und Karim Adeyemi. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ verpasste Malen ebenso wie Adeyemi das Training der Reservisten am heutigen Sonntag. Stattdessen habe sich der Niederländer in Brackel behandeln lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Positiver sind die Aussichten hingegen bei Ramy Bensebaini. Der Linksverteidiger konnte nach seiner Erkältung heute wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.