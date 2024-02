Eintracht: Der Plan mit Ekitike

Bei Eintracht Frankfurt soll Winterneuzugang Hugo Ekitike behutsam eingegliedert werden. „Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potenzial schon unter Beweis gestellt hat. Wir sind glücklich, dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert hat“, lässt sich Sportvorstand Markus Krösche auf der Klub-Homepage zitieren, „wir geben ihm natürlich die Zeit, die er benötigt um anzukommen.“

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Ekitike vorerst nur bis Saisonende ausgeliehen und die Rückrunde bereits in vollem Gange ist. Der Mittelstürmer selbst jedenfalls drängt schon auf erste Startelf-Einsätze: „Ich bin sehr glücklich und stolz hier zu sein. Ich kann es nicht abwarten zu starten. Ich möchte die Fans unterhalten.“ Beim Debüt gegen den 1. FC Köln (0:2) sprangen am Samstagabend zunächst 13 Minuten als Einwechselspieler heraus. Per Kaufoption kann der 21-Jährige im Sommer Paris St. Germain abgekauft werden.