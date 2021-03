Bericht: Ronaldo zum Schnäppchenpreis zu haben

Juventus Turin öffnet Cristiano Ronaldo nach Informationen der ‚as‘ die Tür für einen Wechsel im Sommer. Der Sportzeitung mit Sitz in Madrid zufolge darf der Portugiese die Bianconeri verlassen, sofern ein Verein eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro auf den Tisch packt. Forcieren wolle Juve den Abschied allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als wahrscheinlichstes Ziel des 36-Jährigen nennt die ‚as‘ Real Madrid. So sei es Ronaldos ausdrücklicher Wunsch, zu den Königlichen zurückzukehren. Und auch Trainer Zinedine Zidane wollte eine Wiedervereinigung zuletzt nicht ausschließen. „Es könnte passieren“, so Zizous Worte.

In Turin war man in den vergangenen Tagen noch bemüht, die Spekulationen um Ronaldos Zukunft einzudämmen. „Wir haben beschlossen, Cristiano Ronaldo zu behalten. Er ist der beste Spieler der Welt und er wird bei uns bleiben“, hatte Sportdirektor Fabio Paratici am Wochenende verlauten lassen. Das letzte Wort scheint dies aber nicht gewesen zu sein.