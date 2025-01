Schlechte Nachrichten bei Boniface

Bayer Leverkusen muss weiter auf Victor Boniface verzichten. Wie ‚Sky‘ unter Verweis auf Angaben des Deutschen Meisters berichtet, hat der 24-Jährige in seiner Rehaphase einen Rückschlag erlitten, der seine Rückkehr in den Spielbetrieb verzögert. Das Jahresauftaktspiel gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr) wird der Nigerianer damit verpassen.

Seit Mitte November fällt Boniface mit einer Oberschenkelverletzung aus. In zehn Bundesliga-Partien in dieser Saison gelangen dem Mittelstürmer sechs Tore und eine Vorlage. Vor seiner Verletzung war der Rechtsfuß unangefochtener Stammspieler, doch aufgrund der starken Leistungen seines Vertreters Patrik Schick (neun Tore in den vergangenen sieben Spielen) wird sich Boniface seinen Stammplatz zurückerobern müssen.