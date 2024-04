Atlético: England-Interesse an Omorodion

Samuel Omorodion (19) weckt Begehrlichkeiten auf der Insel. Der bis zum Sommer von Atlético Madrid an Ligarivale Deportivo Alavés verliehene Mittelstürmer hat einem Bericht der ‚as‘ zufolge zahlreiche Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen. Mit Angeboten in Höhe von bis zu 45 Millionen Euro sollen die Engländer bei den Rojiblancos abgeblitzt sein.

Vertraglich ist Omorodion bis 2028 an Atlético gebunden. Das langfristige Arbeitspapier beinhaltet laut ‚as‘ eine 90 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel. Deshalb zeigen sich die Hauptstädter bislang wenig verhandlungsbereit. Für seinen Leihklub sammelte Omorodion in der aktuellen Saison zehn Torbeteiligungen (neun Treffer, eine Vorlage) in 30 Ligapartien.