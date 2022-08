Bern-Juwel: „Ernsthaftes“ Bayern-Interesse an Rieder?

Bayern Münchens Chefscout Pirmin Schwegler war am 7. August beim Schweizer Topspiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Basel (0:0) Tribünengast. Schnell kursierten Gerüchte, dass der Berner Fabian Rieder der Grund des Besuchs war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tageszeitung ‚Blick‘ legt sich nun fest: Die Bayern haben „ernsthaftes“ Interesse am 20-jährigen Mittelfeldspieler. Auch Real Madrid soll ein Auge auf Rieder geworfen haben, selbiges gelte für Olympique Lyon, Atalanta Bergamo, Udinese Calcio und den FC Turin.

„Bayern eine Liga zu hoch“

Mit dem Bayern-Interesse konfrontiert gibt sich Rieder aber zurückhaltend. „Grundsätzlich sind das Spekulationen. Aber ich glaube, Bayern München ist eine Liga zu hoch für mich. Oder zwei Ligen.“

Rieder stammt aus der Berner Jugend und ist längst eine feste Größe der Profimannschaft. In der vergangenen Saison kam der Schweizer U21-Nationalspieler zu 30 Einsätzen (zwei Tore, acht Assists). In der laufenden Runde sammelte Rieder schon vier Scorerpunkte in fünf Partien. Sein Vertrag in Bern ist noch bis 2025 datiert.

FT-Meinung