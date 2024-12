Neuralgischer Punkt: Real muss auf Rodrygo verzichten

Champions League-Sieger Real Madrid muss im Ligaspiel am heutigen Abend (21 Uhr) beim FC Girona auf Rodrygo verzichten. Der Flügelspieler steht nicht im Aufgebot der Königlichen für die Auswärtspartie. Dem Vernehmen nach wird der brasilianische Nationalspieler von Muskelproblemen im linken Bein geplagt.

Rodrygo gehört bei Real zum Stammpersonal, in der laufenden Saison verpasste der 23-Jährige jedoch bereits zwei Partien aufgrund muskulärer Probleme. Über die genaue Ausfallzeit gibt es noch keine Angaben. Kommende Woche wartet mit Atalanta Bergamo (Dienstag, 21 Uhr) in der Champions League der nächste Gegner auf den spanischen Meister. Ob Rodrygo dann wieder mitwirken kann, steht noch in den Sternen.