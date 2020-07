Eintracht: Sechs Millionen für Hütter

Adi Hütter hat einen unterschriftsreifen neuen Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorliegen. Der ‚Bild‘ zufolge winken dem 50-jährigen Cheftrainer sechs Millionen Euro für drei weitere Jahre bei der SGE. Sportvorstand Fredi Bobic rechnet mit einer Verlängerung aus: „Zum richtigen Zeitpunkt werden wir unsere Gespräche führen und ich gehe davon aus, dass wir im Anschluss daran die Verlängerung vermelden können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hütter selbst sagte zuletzt dem kicker: „Fakt ist, dass ich noch einen Vertrag (bis 2021, Anm. d. Red.) habe. Deswegen gehe ich zu 100 Prozent davon aus, dass ich hier sein werde.“ Seit 2018 ist der Österreicher für die Eintracht verantwortlich. Nach vielen Höhen wie dem Europa League-Halbfinale manövrierte er das Team in der abgelaufenen Saison aus dem Abstiegskampf. Am Ende stand Platz neun in der Bundesliga.