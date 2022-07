Ajax kauft Brobbey zurück

Das Missverständnis zwischen Brian Brobbey und RB Leipzig hat ein Ende gefunden. Ajax Amsterdam hat den Stürmer festverpflichtet. Nach offiziellen Vereinsangaben unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2027. Nach Angaben der Niederländer wird eine Ablöse im Bereich von 16,35 Millionen Euro fällig. Hinzu kommen drei weitere Millionen an Boni.

Bereits in der abgelaufenen Rückrunde spielte Brobbey auf Leihbasis in Amsterdam. Dem nun erfolgten permanenten Transfer gingen mehrere öffentliche Auftritte des 20-Jährigen voraus, in denen er offen betonte, nicht mehr nach Leipzig zurückkehren zu wollen.

Erst vor einem Jahr war Brobbey von Ajax zu RB gewechselt. Dort fand sich das Sturm-Juwel aber überhaupt nicht zurecht. Positiv aus Sicht der Leipziger: 2021 zahlte man keine Ablöse für den niederländischen U21-Nationalspieler. Die kurze Zusammenarbeit mit Brobbey kann also als sportliches, aber immerhin nicht finanzielles Missverständnis verbucht werden.