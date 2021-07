Ex-Gladbacher Raffael peilt Comeback an

Der langjährige Bundesliga-Profi Raffael will zeitnah wieder auf dem Fußballplatz stehen. „Ja, diesen Traum habe ich weiter und ich gebe nicht auf“, sagt der 36-jährige Brasilianer gegenüber der ‚Bild‘, „ich fühle mich total fit, habe auch das ganze Jahr über viel trainiert, unter anderem in Dubai. Ich habe auf jeden Fall noch ein oder auch zwei Jahre Fußball in mir.“

Die vergangene Spielzeit blieb Raffael vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr verlängert worden war. Insgesamt sieben Jahre war er für die Fohlen am Ball. Zuvor spielte der Edeltechniker unter anderem für Dynamo Kiew, Hertha BSC und den FC Zürich. In seinen 290 Bundesligaspielen erzielte Raffael 82 Tore und gab 52 Vorlagen.