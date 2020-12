Geschäftsjahr 2020: Bayern vermelden Gewinn trotz Corona

Der FC Bayern hat die Geschäftszahlen zum Jahresabschluss der Saison 2019/20 veröffentlicht. Wie die Münchner mitteilen, konnte man im abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 698 Millionen Euro erwirtschaften. Das entspricht einem Bruttogewinn von 17 Millionen, nach Abzug der Steuern bleiben 9,8 Millionen übrig.

Im Vergleich zum Vorjahr sind das deutliche Einbußen. Während der Saison 2018/19 konnten der deutsche Rekordmeister sich noch über einen Nettogewinn von 52,5 Millionen freuen – 42,7 mehr als der neue Wert.

Schuld am Rückgang der Zahlen ist hauptsächlich die Corona-Pandemie und die damit ausgehenden Zuschauereinnahmen bei Heimspielen. „Die Corona-Pandemie war für den gesamten Fußball in der Saison 2019/20 eine große Belastung. Das betraf natürlich auch den FC Bayern. So hatten wir seit dem 08. März keine Zuschauer mehr in der Allianz Arena“, erklärt Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Positives Fazit & mahnende Worte

Der 65-Jährige zieht trotz zurückgehender Zahlen ein positives Fazit: „Vor diesem Hintergrund sind sowohl der erwirtschaftete Umsatz als auch die Tatsache, dass wir die zurückliegende Saison mit Gewinn abschließen konnten, positiv zu bewerten.“

Rummenigges Stellvertreter Jan-Christian Dreesen warnt hingegen: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aber vielmehr in der nun laufenden Saison eine gewaltige Herausforderung und so gehen wir für die Saison 2020/21 von erheblichen Umsatzrückgängen aus, sollten wir noch lange vor leeren Rängen spielen müssen, sogar in dreistelliger Millionenhöhe. Dies wird sich natürlich auch im Betriebsergebnis niederschlagen.“