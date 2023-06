Erstes RB-Angebot: Lindström-Poker wird heiß

Jesper Lindström wird am kommenden Samstag alles versuchen, um RB Leipzig den Titel im DFB-Pokal streitig zu machen. In der nächsten Saison könnte der Däne dann aber für die Sachsen auf Torejagd gehen. Der Drittplatzierte der abgeschlossenen Bundesliga-Saison wird schon seit einiger Zeit mit Lindström in Verbindung gebracht, mittlerweile läuft der Poker offenbar heiß.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat RB ein erstes Angebot für den 23-jährigen Flügelspieler abgegeben. 25 Millionen Euro habe der Klub geboten, die Eintracht-Verantwortlichen lehnten jedoch ab. Zwischen 30 und 40 Millionen Euro fordere die SGE für Lindström.

Der neunmalige Nationalspieler war im Sommer 2021 für sieben Millionen Euro von Bröndby IF nach Frankfurt gewechselt. Nach einer erfolgreichen Debütsaison wurde er zum Rookie of the Season der Bundesliga gewählt. In der Spielzeit 2022/23 kommt er auf neun Tore und vier Vorlagen in 37 Pflichtspiel-Einsätzen.