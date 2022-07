Birmingham leiht Trusty

Auston Trusty vom FC Arsenal spielt in der kommenden Saison für Birmingham City. Der 23-jährige US-Amerikaner verbrachte die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei den Colorado Rapids in der MLS und streift nun für ein Jahr das Trikot von Birmingham über.

.@austheboss3 checks in at St. Andrew's. 💪



The American defender joins on a season-long loan.