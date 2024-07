Juve: Rabiot-Angebot und Alternative im Blick

Juventus Turin hat Adrien Rabiot (29), dessen Vertrag heute an Gültigkeit verloren hat, ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beinhaltet dieses eine Verlängerung über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. Rabiots Gehalt bleibt demnach mit 7,5 Millionen pro Jahr im Vergleich zur vergangenen Saison unverändert. Auch andere Vereine haben die Fühler nach Rabiot ausgestreckt, darunter neben dem Ligakonkurrenten AC Mailand auch Real Madrid.

Als potenziellen Ersatz für Rabiot haben die Turiner laut der italienischen Sportzeitung Teun Koopmeiners (26) von Atalanta Bergamo auf dem Zettel, mit dem man sich bereits auf einen Fünfjahresvertrag einigen konnte. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro für den Mittelfeldstrategen, der mit 15 Toren und sieben Assists in 51 Pflichtspielen in der vergangenen Saison zu überzeugen wusste.