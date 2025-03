Kapitän ohne Kurs: Van Dijks Zukunft völlig ungewiss

Wohin die Reise für Virgil van Dijk geht, klärt sich womöglich erst in den kommenden Wochen bis zum Saisonende. Zeitlichen Druck verspürt der routinierte Verteidiger vom FC Liverpool bezüglich seines im Sommer auslaufenden Vertrags aber nicht. Dafür weiß der 33-Jährige zu gut, wie im Fußballgeschäft der Hase läuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Daily Mail‘ zitiert van Dijk aus einem Interview wie folgt zu seiner vertraglichen Situation: „Solange ich euch gegenüber ruhig bin, besteht kein Grund zur Panik, was auch immer in Zukunft passieren mag. Wenn ich besorgt wäre, würdet ihr das an meiner Spielweise sehen, aber das ist nicht der Fall.“

Grundsätzlich sieht er sich selbst am längeren Hebel: „Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was passieren wird. Ich bin mir sicher, dass es bis zum Saisonende Neuigkeiten geben wird. Aber welche, weiß ich noch nicht genau“, so der 78-fache Nationalspieler. Das könnte auch mit einem satten Angebot aus Saudi-Arabien zusammenhängen. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge würden Al Hilal tief in die Taschen greifen, um van Dijk in die Saudi Pro League zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Worte, die nach Abschied klingen?

Van Dijk legt viel Wert darauf, dass die Fans verstehen, wie sehr er seine aktuelle Position bei den Reds schätzt und wie groß sein Respekt vor dem Klub und seinen Anhängern ist. „Das Einzige, was ich sagen kann – und das habe ich schon oft gesagt – ist, dass ich so stolz bin, der Kapitän dieses wunderbaren Klubs zu sein, der mir und meiner Familie so viel bedeutet und in der Vergangenheit so viel bedeutet hat.“

Daraus lässt sich aber nicht automatisch ableiten, dass van Dijk seine sportliche Zukunft unbedingt in Liverpool verbringen will. Derzeit habe er „keine Ahnung“, ob er auch in der kommenden Spielzeit noch als Kapitän an der Anfield Road auflaufen wird.