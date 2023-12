Barça: Cancelo ergreift Partei

João Cancelo vom FC Barcelona stellt sich nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie vor seinen in die Kritik geratenen Trainer Xavi. „Vergesst, was die Presse sagt. Wir stehen alle hinter Xavi. Ich sage die Wahrheit, für meine Teamkollegen und mich ist er ein unglaublicher Typ. Er will immer das Beste für Barça, er ist eine Legende im Verein und es ist ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten“, so der 29-jährige Portugiese gegenüber ‚Esport3‘.

Die Blaugrana kamen gestern gegen den FC Valencia nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Tabellenführer FC Girona kann morgen mit einem Sieg gegen Deportivo Alavés auf bis zu neun Punkte davonziehen. Die Titelverteidigung wäre für Barça dann endgültig in weite Ferne gerückt.