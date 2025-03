Ronaldo zieht Kandidatur zurück

Ronaldo wird doch nicht bei der nächsten Präsidentschaftswahl des brasilianischen Fußballverbandes antreten. Wie der zweifache Weltmeister und ehemalige Topstürmer auf seinen Social Media-Kanälen verkündet, habe er nicht genügend Unterstützung der örtlichen Funktionäre, um Amtsinhaber Ednaldo Rodrigues herauszufordern: „Die Verbände weigerten sich, mich in ihren Hauptquartieren zu empfangen, und argumentierten, dass sie mit der derzeitigen Geschäftsführung zufrieden seien und Rodrigues’ Wiederwahl unterstützten.“

Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.



Conforme já… pic.twitter.com/nOdHJkRvT7