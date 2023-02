Chelsea findet Abnehmer für Santos

Winter-Neuzugang Andrey Santos vom FC Chelsea wird in Kürze wohl in seine Heimat zurückkehren. Fabrizio Romano zufolge steht der zentrale Mittelfeldspieler vor einem Leih-Wechsel zu Palmeiras. Eine mündliche Einigung soll bereits bestehen. In den nächsten Tagen soll Santos nach Brasilien reisen. Dort unterschreibt er einen Leih-Vertrag bis Ende des Jahres. Für 1,5 Millionen Euro könnte Chelsea die Leihe aber auch vorzeitig im Sommer beenden.

Der 18-Jährige war erst Anfang Januar für 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama zu den Blues gewechselt. In England erhielt er seitdem aber keine Arbeitsgenehmigung für die Premier League. Auch der Versuch, Santos als unverzichtbaren Spieler zu deklarieren, schlug fehl. Nun werden sich die Wege für einige Zeit wieder trennen.

