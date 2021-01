Wintertransfer: Malli in die Türkei?

Yunus Malli hat offenbar Verehrer in der Türkei. Die ‚Bild‘ berichtet von einem möglichen Wintertransfer und mehrerer interessierte Süper Lig-Klubs. Namentlich nennt die Boulevardzeitung Trabzonspor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim VfL Wolfsburg hat der 28-jährige Mittelfeldmann keine Perspektive mehr. Nur zweimal kam Malli in der laufenden Saison zum Einsatz. Sein Vertrag in der Autostadt läuft am Saisonende aus.