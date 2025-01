Bayer 04: Fortschritte im Hermoso-Poker

Der Transfer von Mario Hermoso zu Bayer 04 Leverkusen rückt näher. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, rückt eine Einigung zwischen der AS Rom und der Werkself näher. Der selbst Spanier soll einem Wechsel zum amtierenden Deutschen Meister bereits zugestimmt haben. Laut der ‚Sport Bild‘ ist Bayer in erster Linie an einer Leihe des Innenverteidigers interessiert.

Mit einer Verpflichtung des 29-Jährigen würde Leverkusen auf die Verletzung von Jeanuël Belocian (19) reagieren, für den die Saison infolge eines Kreuzbandrisses gelaufen ist. Hermoso steht erst seit vergangenem Sommer bei der Roma unter Vertrag, war aber zuletzt des Öfteren außen vor. Eine der von Bayer auserkorenen Alternativen zu Hermoso, Tomás Palacios (21), steht derweil vor einem Wechsel auf Leihbasis von Inter Mailand zum AC Monza.