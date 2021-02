Liverpool: Klopp lobt Neuzugang Kabak

Jürgen Klopp war nach dem Champions League-Sieg des FC Liverpool gegen RB Leipzig (2:0) sehr angetan von Neuzugang Ozan Kabak (20). „Ich bin sehr zufrieden, weil beide Dinge heute gefragt waren: Das Verteidigen und Absichern und auch das Fußballerische“, lobte der Reds-Coach seinen neuen Innenverteidiger nach der Partie.

„Er war in der Luft stark, er war im Eins-gegen-Eins stark und er hat im Verbund gut verteidigt“, rundete Klopp sein Kompliment ab. Kabak war am letzten Tag der Januar-Transferperiode leihweise von Schalke 04 an die Merseyside gewechselt. Liverpool besitzt eine Kaufoption im Bereich von 30 Millionen Euro.