Köln will 96-Manager

Der 1. FC Köln bekundet Interesse an Gerhard Zuber von Hannover 96. Wie der ‚kicker‘ berichtet, würde Horst Heldt seinen langjährigen Assistenten gerne an den Rhein lotsen. Der Vertrag des 44-jährigen Österreichers endet im Anschluss an die laufende Saison.

Über seine Zukunft sagt Zuber: „Da bin ich ganz entspannt. Für mich persönlich ist das doch eine komfortable Situation. Ich bin grundsätzlich in alle Richtungen offen und höre mir alles an.“ Erst Mitte Januar hatte Zuber den Sportdirektor-Posten bei den 96ern vom entlassenen Jan Schlaudraff übernommen.