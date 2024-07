Bochum wartet noch immer auf Holtmann-Geld

Der VfL Bochum befindet sich in einer juristischen Auseinandersetzung mit Antalyaspor. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wartet der Bundesligist noch immer auf die Gebühr, die für die Leihe von Gerrit Holtmann vom türkischen Erstligisten an die Bochumer hätte fließen sollen. Der 29-jährige Flügelspieler war in der Hinrunde der abgelaufenen Saison in die Süper Lig verliehen – die Zahlung von Antalyaspor steht allerdings noch immer aus.

Nach Informationen der Zeitung geht es dabei um einen „niedrigen sechsstelligen Betrag“. Die FIFA urteilte bereits im Sinne des Ruhrgebietsklubs, die Überweisung der Leihgebühr zuzüglich Strafzinsen wird für die kommenden Wochen erwartet. Holtmanns Leihe wurde im Winter vorzeitig abgebrochen, da sich der Linksaußen auch in der Türkei nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Lediglich 262 Minuten stand der Offensivspieler für Antalyaspor auf dem Feld. Die vergangene Rückrunde verbachte Holtmann leihweise bei Darmstadt 98. Bis 2025 steht der ehemalige philippinische Nationalspieler noch bei Bochum unter Vertrag.