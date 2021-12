Köln: Uth fehlt auch gegen Augsburg

Mark Uth wird dem 1. FC Köln beim anstehenden Heimspiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20:30 Uhr) krankheitsbedingt fehlen. Das teilt Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz mit. Der 30-Jährige musste bereits am vergangenen Spieltag in Bielefeld (1:1) aussetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus werden Tim Lemperle (19), Noah Katterbach (20) und Marvin Obuz (19) am heutigen Abend für die U21 der Kölner im Einsatz sein und deswegen gegen Augsburg ebenfalls nicht im Kader stehen.