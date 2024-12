Bundesligawechsel: Endrick legt sich fest

Supertalent Endrick möchte Real Madrid in diesem Januar nicht verlassen. Das berichtet ‚Relevo‘. Der Brasilianer hatte in den vergangenen Wochen mehrere Angebote von Mannschaften erhalten, die sich um eine Ausleihe des Mittelstürmers bemüht haben – darunter auch mehrere aus der Bundesliga. Zwar habe der 18-Jährige mit seinem Umfeld einige der Optionen diskutiert, sich aber nun endgültig gegen eine Leihe entschieden.

Der junge Stürmer, der in dieser Saison bei zwölf Kurzeinsätzen in der Liga einen Treffer erzielte, möchte auf jeden Fall bei den Königlichen bleiben und Trainer Carlo Ancelotti mit guten Trainingsleistungen davon überzeugen, ihm mehr Spielzeit zu geben. Bisher stand Endrick in La Liga lediglich 82 Minuten auf dem Feld. Er habe, so ‚Relevo‘, nach eigener Aussage bereits mehr gespielt, als er bei seiner Ankunft erwartet hätte, und sieht seine Situation daher nicht als katastrophal oder besorgniserregend an.