Milan lockt Leão mit Rekordgehalt

Der AC Mailand will Rafael Leão mit einem hohen Gehalt überzeugen. Wie ‚90min.com‘ berichtet, planen die Rossoneri ein Vertragsangebot, mit dem der 23-jährige Portugiese zum Bestverdiener der Serie A aufsteigen würde – vor anderen Stars wie Paul Pogba (29) oder Dusan Vlahovic (22).

Erst am Montag ließ Sportdirektor Frederic Massara verlauten, dass man in Sachen Kontrakt eine Lösung mit Leão finden möchte. Der Technische Direktor Paolo Maldini würde es am liebsten noch „vor der WM“ tun. Leão besitzt bei Milan einen Vertrag bis 2024 und kommt in 13 Pflichtspielen auf vier Tore sowie acht Vorlagen.