Real: Quintett um Kroos vor dem Aus?

Real Madrid will sich im kommenden Sommer offenbar von einigen alteingesessenen Profis trennen. Laut der ‚Sport‘ befinden sich Toni Kroos (33), Luka Modric (38), Nacho (33), Lucas Vázquez (32) und Andriy Lunin (24) auf der Streichliste.

Real-Präsident Florentino Pérez und Trainer Carlo Ancelotti wollen den Kader demnach verjüngen. Kroos und Modric müssen bereits in der laufenden Saison häufiger mit einem Bankplatz vorliebnehmen, standen in vier La Liga-Partien lediglich einmal in der Startelf.

Jüngere Generation in den Startlöchern

Mit Aurélien Tchouaméni (23), Jude Bellingham (20), Federico Valverde (25), Eduardo Camavinga (20), Brahim Díaz (24) und Arda Güler (18) stehen den Königlichen im Mittelfeld einige weitere Ausnahmespieler zur Verfügung. Insbesondere Bellingham begeistert bisher, erzielte in vier Partien fünf Treffer und legte einen weiteren auf.

Dessen ungeachtet wäre es zweifellos das Ende einer Ära, sollten Kroos und Modric den Verein verlassen. Kroos spielt seit 2014 für Real, Modric sogar schon seit 2012. Mit den Blancos gewannen sie unter anderem viermal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.